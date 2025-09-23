أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشار للاستثمار نايف بن عبدالكريم الجميل، أن اليوم الوطني الخامس والتسعين يمثِّل محطة فخر واعتزاز تعكس قوة الطبع السعودي؛ الذي أرساه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- عندما نجح في توحيد دولة مترامية الأطراف تحت راية واحدة. وقال الجميل: إن وحدة البلاد لم تكن حدثاً تاريخياً فحسب، بل نقطة انطلاق لمشروع وطني مستمر عبر الأجيال.عزنا بكرمنا.. صورة المملكة أمام العالمأشار الجميل إلى أن الكرم السعودي قيمة أصيلة تميزت بها المملكة منذ تأسيسها، وامتدت لتصبح نهجاً مؤسسياً في علاقاتها مع الشعوب والدول. وأضاف أن مبادرات المملكة في الإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومواقفها المشرّفة في دعم الاستقرار العالمي، جعلت من الكرم السعودي قيمة تتجاوز الحدود وتعكس مكانة الوطن أمام العالم.عزنا بطموحنا.. من التوحيد إلى الريادةأوضح أن طموح الملك عبدالعزيز في بناء دولة موحدة قوية هو ذاته الطموح الذي تعيشه المملكة اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية السعودية 2030. وأكد أن الطموح السعودي لا يعرف سقفاً، حيث يسعى إلى تعزيز موقع المملكة كقوة اقتصادية واستثمارية عالمية.عزنا بفزعتنا.. تلاحم الشعب والقيادةبيّن الجميل أن الفزعة السعودية تمثل إحدى القيم المتجذرة التي صنعت الفارق في رحلة التوحيد، ولا تزال تشكل ركيزة للتلاحم بين الشعب والقيادة. وأوضح أن هذه الروح الوطنية أسهمت في تجاوز التحديات، ورسخت صورة المملكة كدولة متماسكة قادرة على مواجهة مختلف الظروف.عزنا بأصالتنا.. ثوابت راسخةلفت الجميل إلى أن الأصالة السعودية تعني التمسك بالقيم والمبادئ التي أرساها المؤسس، مؤكداً أن المملكة استطاعت أن تحافظ على هويتها العربية والإسلامية في ظل عالم سريع التحولات، وهو ما منحها قوة وثباتاً في مسيرتها التنموية.عزنا بجودنا.. ريادة في العطاءأضاف الجميل أن الجود السعودي أصبح علامة فارقة في السياسة الإنسانية للمملكة، إذ تتصدر قائمة الدول المانحة عالمياً، وهو امتداد طبيعي لموروث اجتماعي وقيمي يفتخر به السعوديون جيلاً بعد جيل.المستقبل الذي نصنعهختم الجميل حديثه بالتأكيد على أن اليوم الوطني الخامس والتسعين ليس فقط استحضاراً لماضي التوحيد، بل هو تجديد للعز برؤية الحاضر والمستقبل. وقال إن رؤية السعودية 2030 تجسد طموح المؤسس وتطلعات القيادة، وتحوّل المملكة إلى قوة رائدة في الاستثمار والتنمية والابتكار، بما يرسخ مكانتها كقلب العالم النابض ومركزه الاقتصادي والحضاري.«مشار للاستثمار».. شريك في تحقيق الرؤيةفي ختام حديثه، أشار الجميل إلى أن شركة مشار للاستثمار تعمل على ترجمة مستهدفات رؤية 2030 إلى مشاريع عملية في قطاعات متنوعة؛ تشمل التطوير العقاري، الاستثمار الصناعي، والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص جزء أساسي من الحراك الوطني الطموح. وأضاف أن الشركة تستلهم من اليوم الوطني روح العز والطموح لتكون نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.