واصل صندوق الاستثمارات العامة رفع استثماراته في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لارتفاع جاذبية الاستثمار في السوق المحلية بما يؤكد نمو وقوة الاقتصاد السعودي. وكشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على تقارير رسمية، أن إجمالي ملكية صندوق الاستثمارات العامة «PIF» السوقية في الأسهم السعودية تجاوز 1.56 تريليون ريال بنهاية تداولاتها أمس (الإثنين)، مقسمة على 28 شركة مدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، بملكية مباشرة وغير مباشرة، مع وجود ملكية مسيطرة في بعض الشركات، ويفصل الصندوق أقل من 450 مليار ريال لتصل قيمة أسهمه السوقية إلى تريليوني ريال.ووفقاً للرصد، كان لتملك الصندوق في شركة أرامكو النصيب الأعلى، إذ بلغت ملكية الصندوق نحو 967.61 تريليون ريال، ويمتلك الصندوق نحو 16% من شركة أرامكو، منها 12% موزعة على محافظ تابعة للصندوق، و4% لشركة سنابل التي يمتلكها الصندوق بشكل كامل، ولكنها غير معلنة في موقع «تداول»، لأن النظام يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت نسبة ملكيتهم 5% وأكثر.ملكيات تتجاوز 100 ملياروجاءت شركة «معادن» في المرتبة الثانية كأعلى قيمة سوقية يمتلك صندوق الاستثمارات بها، إذ بلغت ملكية الصندوق في الشركة نحو 63.78% تعادل قيمتها 142.98 مليار ريال، ثم شركة «STC» في المرتبة الثالثة بملكية قيمتها 134.17 مليار ريال، إذ يمتلك الصندوق نحو 62% من إجمالي أسهم الشركة.ويمتلك الصندوق في 6 شركات ما بين 10-100 مليار ريال، ممثلة في شركات «الأهلي، علم، الكهرباء، الرياض، تداول»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات نحو 268.96 مليار ريال، أما الشركات التي يمتلك فيها الصندوق ما بين 1- 10 مليارات ريال فبلغت 12 شركة: «المراعي عبر شركة سالك، الإنماء، MBC، المملكة، أديس، البحري، العقارية، نادك عبر شركة سالك، مرافق، إعمار، أسمنت الجنوب، الإعادة»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات مجتمعة نحو 45.64 مليار ريال.ويمتلك الصندوق في 7 شركات أقل من مليار ريال لكل شركة، وتنوعت ملكيته على شركات: «أسمنت القصيم، طيبة، مبكو، أسمنت ينبع، سابتكو، أسمنت الشرقية، الخزف»، وبلغت قيمة ملكيته السوقية في جميع هذه الشركات 3.22 مليار ريال.