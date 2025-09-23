اليوم الوطني السعودي الـ 95.. من مجد التأسيس إلى طموح الرؤية

في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام، تحتفي المملكة العربية السعودية بذكرى خالدة في وجدان السعوديين، إنه اليوم الوطني الذي يجسّد قصة توحيد بلدٍ عظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه..- في هذا العام يأتي اليوم الوطني الـ 95 ليؤكد أن مسيرة المجد والفخر مستمرة ومتجدّدة، وأن رؤية المستقبل تنطلق من إرث الماضي العريق، وبفضل قيادة حكيمة انطلقت رؤية طموحة، حيث تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مسيرتها نحو القمة لتشهد البلاد في عهده نهضة شاملة وتطوراً في كافة القطاعات إيماناً منه بأن الإنسان السعودي هو محور التنمية وهدفها الأسمى، ويعمل الملك سلمان ومعه ولي عهده الأمين بحكمة بالغة على تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ليقودا دفة الوطن بكل اقتدار وحزم.- لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا الدعم المتواصل والرؤية الثاقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فبفضل قيادته الشابة والطموحة انطلقت رؤية السعودية 2030 لتشكّل خارطة طريق لمستقبل مشرق، ولتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.. وليصبح ولي العهد ملهِماً للشباب السعودي ومشجّعاً لهم على المشاركة بفعالية في بناء وطنهم، كما قاد تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، جعلت من المملكة قوة عالمية فاعلة.- الوطن يتجدد والمستقبل واعد.. فاليوم الوطني الـ 95 ليس مجرد احتفال بالماضي المشرِّف فحسب، بل هو أيضاً احتفاء بالحاضر المزدهر والتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً.. فالمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة من «نيوم» و«مشروع البحر الأحمر» إلى «القدية» ليست مجرد مبانٍ وهياكل، بل هي رموز لطموح لا حدود له، وتأكيد على أن المملكة قادرة على تحقيق المستحيل.- بهذه المناسبة العزيزة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للملك سلمان وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يبارك في جهود قيادته الحكيمة وكل عام والمملكة في عز وشموخ.