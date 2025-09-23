يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين لذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –.في هذا اليوم المجيد نستحضر مسيرة العطاء والنهضة التي انطلقت منذ توحيدها، حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا في التنمية الشاملة، وبيئة متكاملة للتعليم والعلم والعمل والابتكار، وفي طليعة الدول التي ترسم مستقبلها بخطى واثقة تحت ظل القيادة الرشيدة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعكس طموحات شعبها العظيم.ويزداد فخرنا بما تحقق من قفزات نوعية في مجال الطب والرعاية الصحية، حيث أرست المملكة منظومة صحية متطورة أسهمت في تعزيز جودة الحياة، وقدّمت مخرجات أكاديمية وبحثية رائدة في مختلف التخصصات الطبية، جعلت أبناء الوطن في موقع الريادة والتميّز على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن أبرز التحولات التي تشهدها المملكة في هذا المجال برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يعنى بالصحة العامة بجميع مكوناتها، ويعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع جودتها، ونحن في كلية محمد المانع للعلوم الطبية نسعى جاهدين للتميز في التخصصات ودعم مخرجات البرامج العلمية في متطلبات سوق العمل ومواكبتها مع رؤية ٢٠٣٠.وهنا يتجلى الدور الريادي للجامعات والكليات، التي أسهمت في بناء رأس المال البشري عبر تخريج الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية، ودعم القطاع الصحي بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية القادرة على قيادة مستقبله.كما كان لكلية محمد المانع للعلوم الطبية دور محوري في البحث العلمي الطبي والابتكار الصحي، وإطلاق مراكز الأبحاث المتقدمة، ومركز المحاكاة وتبني الدراسات السريرية التي تعالج قضايا صحية محلية وعالمية، ولم تقف عند حدود التعليم والبحث،كما شهدت مملكتنا الغالية نقلة نوعية في تطوير المناهج، وتعزيز قدرات المعلمين، وتوسيع برامج الابتعاث، والاستثمار في التحول الرقمي للتعليم، بما يواكب متغيرات العصر. وأسهمت كلية المانع بدور فاعل في هذا الحراك من خلال تعزيز بيئات أكاديمية محفزة على الإبداع، وربط مخرجاتها بسوق العمل، وتبني برامج نوعية في التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، وهكذا باتت الجامعات والكليات الأكاديمية مراكز إشعاع للعلم والمعرفة، ومحاضن لتخريج قيادات شابة تحمل على عاتقها مسؤولية صناعة الغد، وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.نسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقنا جميعًا في خدمة هذا الوطن الغالي بما يليق بعزّه ومكانته.