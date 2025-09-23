في بيوت السعوديين ومجالسهم الضيافة ليست مجرد واجب اجتماعي بل إرث حضاري يعكس قيم الكرم والوفاء المتجذرة منذ قرون، فكل ضيف يدخل المجلس يجد نفسه في أجواءٍ مفعمة بالترحيب تبدأ من الابتسامة وتنتهي بحكاية تُروى على فنجان قهوة.طقوس تبدأ من البابمنذ لحظة وصول الضيف يستقبله المضيف بكلمات الترحيب التقليدية مثل «يا هلا ويا مرحبا وارحب وحياك»، ويُدعى للدخول إلى المجلس المهيأ مسبقًا بفرش عربي وزخارف تراثية تحمل عبق الماضي.. هذه التفاصيل الصغيرة تمنح الضيف شعورًا بالانتماء والدفء.هوية في فنجانقهوتنا السعودية ليست مشروبًا فقط، هي مرآة لهوية وثقافة تُحضّر بحبوب بن محمصة بعناية ويضاف إليها الهيل وربما الزعفران أو القرنفل، تختلف المكونات من منطقة إلى أخرى تُصب القهوة أمام الضيف في دلة نحاسية أو ذهبية ويُقدَّم الفنجان الأول عادةً من المضيف نفسه كتحية وتقدير.التمر... حكايةإلى جانب القهوة يقدَّم التمر بأصنافه المتنوعة: السكري، الصقعي الخلاص... رمز الوفرة والحياة في الصحراء. وهذا التقليد له جذور في تاريخ الجزيرة العربية حين كان التمر والقهوة زاد المسافر وضيافة الدخيل.الكرم الأقصىعند المناسبات الكبيرة، تتحوّل الضيافة إلى احتفاء جماعي، إذ تُقدَّم الولائم التقليدية مثل «الذبيحة» أو أطباق الكبسة والمندي يجتمع حولها الكبار والصغار في مشهدٍ يختصر معاني التضامن والكرم وفي المدن الحديثة تتنوّع الولائم ويبقى الجوهر نفسه احترام الضيف وتقديره.الماضي والحاضررغم تغير نمط الحياة وتسارعه لا تزال هذه الطقوس جزءًا أصيلًا من الهوية السعودية في القرى والنجوع كما في المدن الكبرى يظل تقديم القهوة والتمر وتحضير الولائم والاهتمام بالضيف عادةً لا تزول بل تتجدّد بأساليب عصرية تحافظ على روحها الأصلية.الكرم ليس مجرد واجب اجتماعي بل هو إرث حضاريكل ضيف يجد نفسه في أجواء مفعمة بالترحيب«يا هلا ويا مرحبا وارحب وحياك».. عبارات مأثورةقهوتنا السعودية مرآة لهوية وثقافةالتمر بأصنافه رمز الوفرة وحياة الصحراءرغم تغير نمط الحياة لا تزال الطقوس جزءًا أصيلًا من الهوية