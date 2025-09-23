رفع عضو مجلس إدارة شركة ركاء القابضة سلمان المالك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، مؤكداً أن المملكة تمثِّل اليوم قصة نجاح ملهمة، عزها متجدد ومواقفها ناصعة، جعلت منها قوةً راسخة ومصدراً للفخر لكل عربي ومسلم.عزنا بطبعنا.. ثبات وإقدامقال المالك في حديثه لـ«عكاظ»: «السعودية منذ نشأتها اتسمت بعز طبعها الأصيل؛ الثبات، الشجاعة، والإقدام. لم يكن الطريق سهلاً، لكن المملكة أثبتت أن القيم الراسخة هي أساس الدولة القوية. واليوم، وبعد 95 عاماً، تواصل مسيرتها بنفس الطبع الذي صاغ هويتها وجعلها ركناً أساسياً في استقرار المنطقة والعالم».عزنا بطموحناأشار المالك إلى أن الطموح أصبح عنوان المرحلة: «رؤية 2030 ليست مشروعاً محلياً فحسب، بل خطة حضارية تعيد صياغة موقع المملكة في العالم. المشاريع العملاقة في الطاقة والسياحة والتقنية والرياضة، تؤكد أن السعودية لا تكتفي بالمنافسة، بل تصنع الريادة».مركز إنساني للعالملفت المالك إلى أن الجود السعودي بلغ آفاقاً واسعة: «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع البيضاء للمملكة، إذ وصلت برامجه إلى عشرات الدول، وقدّم دعماً ضخماً شمل الغذاء والدواء والمأوى والتعليم. هذا العطاء لم يُقاس بحجم الأموال فقط، بل بحجم الأمل الذي بعثه في قلوب الملايين من المحتاجين حول العالم».بيت الأمة الكبيرأضاف: «الكرم السعودي يتجاوز الممارسة الفردية ليصبح سياسة دولة. ملايين الحجاج والمعتمرين يجدون في كل عام كرم الاستقبال ورعاية الضيافة في أقدس بقاع الأرض. هذا الكرم هو ما جعل السعودية بيت الأمة الكبير، ومهوى الأفئدة، ومقصداً للسلام والسكينة».عزنا بفزعتناتوقف المالك عند مواقف المملكة، قائلاً: «لا يمكن أن يُذكر العز السعودي دون الحديث عن فزعته للأمة. فلسطين تظل قضيتها الأولى، دعمتها بالمال والموقف والكلمة، وأكدت دوماً حق شعبها في الحرية والكرامة. ومع فلسطين، لم تتأخر السعودية عن مساندة أشقائها في سورية ولبنان واليمن ومصر وتركيا والسودان وباكستان، لتبقى الفزعة السعودية ثابتة في كل أزمة، وأملاً يُعقد عليه في كل شدة».عزنا بأصالتناأوضح: «رغم ما حققته من تحديث وانفتاح، بقيت المملكة متمسكة بأصالتها. من الشعر والفنون الشعبية، إلى سباقات الخيل ومهرجانات الإبل، كلها شواهد على هوية متجذرة لم تذُب أمام التغيرات، بل صارت جزءاً من صورتها العالمية».السعودية قوة المستقبلوختم المالك حديثه قائلاً: «اليوم الوطني الـ95 ليس مجرد ذكرى وطنية، بل إعلان أن السعودية بعزها بطبعها وكرمها وطموحها وفزعتها وأصالتها وجودها ورؤيتها، تمضي لتكون قوة المستقبل، ومصدر استقرار وإلهام للعالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي».