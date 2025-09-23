الرياض، 23 سبتمبر 2025

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc باسمه ونيابة عن منسوبي المجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.

وبهذه المناسبة، أكد سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة راسخة في وجدان كل مواطن، مضيفاً أن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في مختلف المجالات هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، ونتاج للاستثمار الأمثل في الكفاءات السعودية، التي تُعد المحرك الحقيقي للتقدم، وركيزة أساسية في بناء المستقبل.

وقال سموّه: نعيش اليوم مرحلة استثنائية من التحوّل والنمو تقودها المملكة، التي أرست أسساً طموحة لمستقبل عنوانه التقدم والازدهار. ونفخر في stc بكوننا جزءاً من هذه الرؤية، وبمساهمتنا في تعزيز البنية التحتية الرقمية التي تشكل أساس التحول الوطني في مختلف المجالات. كما تُخلّد هذه المناسبة مسيرة وطن عظيم استطاع خلال تسعة عقود ونصف أن يتحوّل إلى نموذج ملهم في البناء والتطور وتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

من جهته، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، يشرفني أن أرفع إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، مؤكّداً أن اليوم الوطني يمثل مصدر إلهام متجدد لمواصلة العمل وتعزيز تطلعات المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار الوتيد إلى أن مجموعة stc تواصل رحلتها نحو التميز والنمو المستدام، محققةً إنجازات إستراتيجية تدعم طموح المملكة بأن تكون مركزاً رقمياً عالمياً. وقد تجلّى ذلك هذا العام من خلال إنجازات نوعية، أبرزها نجاح موسم حج 1446هـ، حيث تمكّن ملايين الحجاج من الاستفادة من خدمات اتصال متطورة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية الذكية. إلى جانب ذلك، دعمت المجموعة أكبر بطولة للرياضات الإلكترونية، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكات الجيل الخامس، ما أتاح لآلاف اللاعبين خوض تجربة استثنائية في قلب العاصمة الرياض.

وقال الوتيد: «تواصل مجموعة stc تعزيز مكانتها كمُمكّن وطني يدعم بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، من خلال رؤية إستراتيجية ترتكز على الابتكار وتوسيع آفاق الأعمال. وقد أثمرت هذه الرؤية إنجازات نوعية، شملت الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإتمام صفقات إستراتيجية، وإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم جميعها في تسريع التحول الرقمي وتعزيز ريادة المملكة في قطاع التقنية والاتصالات».

مجموعة stc.. شريك وطني يدعم مسيرة التحول الرقمي وصناعة المستقبل في المملكة

في كل عام، تحلّ ذكرى اليوم الوطني لتجسد فخرنا بتاريخ المملكة واعتزازنا بمسيرتها الحافلة بالإنجازات، وما تحقق من نهضة شاملة بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة. وفي ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، تمضي المملكة العربية السعودية بثقة نحو المستقبل، بعدما أرست أسس التحول الرقمي ورسخت مكانتها إقليمياً ودولياً.

وفي ظل هذه الرؤية الطموحة، تبرز مجموعة stc كشريك وطني في تعزيز التمكين والمكتسبات الوطنية في رحلة المملكة نحو التحول الرقمي، من خلال تطوير حلول متقدمة وبنى تحتية رقمية رائدة تسهم في صناعة مستقبل مزدهر يواكب طموحات أبناء الوطن.

وتتجلى مساهمة مجموعة stc في خدمة الوطن بشكل أوضح خلال مواسم الحج والعمرة، حيث تسخّر قدراتها التقنية وشبكتها الموثوقة لتمكين ملايين الحجاج والمعتمرين من التواصل مع ذويهم ومرافقتهم رقمياً في رحلتهم الإيمانية. وقد نجحت المجموعة، عبر حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسعة شبكات الجيلين الرابع والخامس، في تسجيل مؤشرات قياسية في سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء، مما عزز تجربة ضيوف الرحمن وساهم في دعم الجهود الوطنية لإدارة أكبر تجمع سنوي في العالم.

وتواصل مجموعة stc حضورها الفاعل في أكبر الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، مثل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 وكأس العالم للرياضات الإلكترونية. فمن خلال توظيف بنيتها التحتية المتطورة وحلولها الرقمية المبتكرة، مكّنت المجموعة المشاركين والجماهير من الاستمتاع بتجارب اتصال استثنائية، ورفعت كفاءة التنظيم، وأظهرت جاهزية المملكة لاحتضان أبرز الأحداث الدولية بمعايير عالمية. وبذلك تواصل stc تعزيز إنجازات الوطن، وتأكيد دورها كمساهم رئيسي في دفع مسيرة التحول الرقمي وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وفي إطار حرصها على فتح آفاق جديدة للاقتصاد الرقمي، كانت مجموعة stc سبّاقة في تحقيق إنجاز عالمي تمثّل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية، لتصبح أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص SAS-UP من الجمعية الدولية للاتصالات. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز المحتوى المحلي وبناء شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات الرقمية.

وعلى الصعيد الدولي، رسخت المجموعة مكانتها من خلال انضمام الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى مجلس إدارة تليفونيكا الإسبانية، وتعكس هذه الخطوة حضور stc المؤثر على الساحة العالمية، ويعزز مكانتها كشريك إستراتيجي في تطوير قطاع الاتصالات والتقنية. ويعزز هذا الاستثمار فرص المجموعة نقل الخبرات ودعم الابتكارات، ويمكّنها أيضاً من دعم الاقتصاد الوطني عبر توطيد شراكات إستراتيجية ترسخ دور المملكة في المشهد الرقمي العالمي.

وبذلك، تواصل مجموعة stc ترسيخ حضورها كركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي، محققة إنجازات بارزة في مختلف المجالات، من تسهيل تجربة الحجاج ودعم الفعاليات الكبرى، إلى توطين التقنيات وبناء الشراكات العالمية. ومع منظومة تضم 13 شركة تابعة تعمل بتكامل تحت مظلة المجموعة، تواصل stc تعزيز المكتسبات الوطنية، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للوطن وأبنائه.

مجموعة stc تشارك عملاءها باحتفالات اليوم الوطني بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرة و50 عرضاً خاصاً

كما في كل عام، تحتفل مجموعة stc باليوم الوطني السعودي 95، وتشارك عملاءها الأوفياء بالاحتفال بيوم الوطن بتخصيصهم بهدايا قيمة تليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وهذه السنة أيضاً، تفاجئ مجموعة stc عملاءها بهدايا تفوق التوقعات، ضمن حملتها التي تحمل شعار «لاحتفالنا باليوم الوطني قصة نبدأها مع عملائنا ونهديهم اللي يستاهلونه»، حيث منحت عملاءها فرصة الفوز بـ 3 سيارات مرسيدس-بنز فاخرة، إضافة إلى 95 هدية قيّمة أخرى، و50 عرضاً حصرياً على مختلف الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص stc على مكافأة عملائها وتقديم تجربة استثنائية لهم بمناسبة اليوم الوطني.

واحتفاءً بهذه المناسبة العظيمة، خصصت مجموعة stc أيضاً، احتفالاً خاصاً داخل المركز الرئيسي للشركة، ولم تنسَ موظفيها الذين تعتبرهم أساسها وأساس نجاحها، فخصصت لهم هدايا قيمة جداً، منها فرصة الفوز بعدد من سيارات أودي موديل 2025، كما ستضيء المباني باللون الأخضر، مع تصاميم بروح الاحتفال الوطني تزين المكان، إضافة إلى تقديم العرضة النجدية، والأوركسترا السعودية، وتختتم بمسيرة تاريخية.

وفي المقابل يشارك موظفو stc شركتهم والوطن الاحتفال باليوم الوطني، حيث عبروا عن حبهم وعشقهم لأرض مملكتهم فحملوا كاميراتهم وراحوا يستكشفون مختلف مناطق المملكة في رحلة لا تتوقف وجمال لا ينتهي، فجمعوا بعدساتهم مناظر ومشاهد تمس كل القلوب والعقول، من الحرمين الشريفين إلى الجبال والوهاد والفيافي، في أرض جمعت الجغرافيا والتاريخ والمستقبل، ونقلوا بحب أجمل هدية من أرض الأحلام والحالمين، وعملوا على جمع ما التقته عدساتهم وقلوبهم، على إنتاج فيلم ليحتفلوا مع شركتهم وأبناء وطنهم بوطن «كل يوم نكتشفه».