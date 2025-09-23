يسعدني أن أرفع لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، إذ تحتفل المملكة بيومها الوطني المجيد بعد الملحمة البطولية التي قادها مؤسس هذا الكيان العظيم جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه). وقاد هذه المسيرة من بعده أبناؤه البررة ليواصلوا مسيرة النماء حتى عهدنا الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونحمد الله أن من على هذه البلاد المباركة بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.ويعد هذا اليوم من الأيام المباركة على الوطن وعلى كل مواطن محب ومخلص لهذا الوطن الغالي، ونحن سعداء لما نراه اليوم من تقدم وازدهار لمملكتنا الحبيبة، والتطور على مستوى الصناعات العسكرية والخدمات التعليمية والتكنولوجية وكافة المجالات.إن لهذا الوطن مستقبلاً عظيماً بقيادة عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقد أولتها القيادة الاهتمام الكبير وعلى إثرها تحقق خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في تحقيق النتائج الملموسة على صعيد العمل الحكومي والاقتصادي والتطلع نحو مستقبل مشرق وواعد لكافة أبناء المجتمع.إن مملكتنا ستكون بإذن الله قوة اقتصادية استثمارية ودولة منتجة حتى تصبح في مصاف الدول التي لها ثقلها وتأثيرها على مستوى دول العالم، وكان لهذه الرؤية دور قيادي ومشرف في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.واليوم، لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لوطننا الحبيب، ونشيد بالإنجازات التي تحققت وستتحقق بقيادة أمير المنطقة ونائبه لمنطقة نجران بشكل خاص وللوطن بشكل عام في ظل رؤية المملكة 2030. وأدعو الله أن يحفظ الوطن وقيادته ويديم علينا هذه النعم المباركة.