وزير التجارة يبحث تعزيز الشراكة التجارية السعودية – النرويجية

بدأ وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، زيارة عمل للعاصمة النرويجية أوسلو؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في القطاعات الواعدة، وتعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، إلى جانب المشاركة في فعاليات منتدى الأعمال السعودي - النرويجي.

ويرأس خلال الزيارة التي تستمر يومين وفد المملكة الذي يضم 30 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص، وعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، تضمنت استعراض الفرص الواعدة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، ومناقشة تحفيز الشركات النرويجية لتوسيع أعمالها في القطاعات السعودية الواعدة، خصوصاً ذات الصلة بالثروة السمكية، والنقل البحري، والاقتصاد الدائري والاستدامة.

واجتمع القصبي بوزير التجارة والصناعة النرويجي سيسيلي ميرسيث، وتناولا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ لاستثمار الفرص في القطاعات الاقتصادية الواعدة، إضافة إلى استعراض تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وأثرها في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال.

وبحث في اجتماع آخر مع وزير الدولة للعمل والاندماج الاجتماعي كيتيل فيفلي، التعاون في مجالات تحسين المهارات بما يلبي تطلعات أسواق العمل المستقبلية، من خلال تبادل الخبرات بين الجهات التعليمية والتدريبية في البلدين.

واختتم القصبي لقاءاته الوزارية باجتماع مع وزير الدولة لشؤون الثروة السمكية والمحيطات إيفن ترونستاد ساجيباكن، وناقش الجانبان استكشاف سبل تعزيز التبادل التجاري، من خلال التعاون في تطوير الموانئ، والخدمات اللوجستية البحرية، إلى جانب استعراض تجربة النرويج في أنظمة التنقل الذكية وأهميتها للمشاريع السعودية.





الاجتماع مع رئيس اتحاد الشركات النرويجية

وشمل جدول القصبي اجتماعات مع قطاع الأعمال النرويجي، التي كان من أبرزها الاجتماع مع رئيس اتحاد الشركات النرويجية سفين توري هولسيثر، الذي بحث من خلاله سبل تشجيع الشركات النرويجية المتخصصة في القطاعات ذات الأولوية على توسيع أعمالها في المملكة، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة المتاحة في المملكة، وأثر شراكة قطاعي الأعمال على تعزيز التبادل التجاري الثنائي.

وتتضمن أعمال الوفد في اليوم الثاني زيارات ميدانية لشركة DNV المتخصصة في مجالات النقل البحري، وسلاسل التوريد، يتم من خلالها الاطلاع على نموذج عمل الشركة التي تعمل في 100 دولة حول العالم، وشركة TOMRA الرائدة في تطوير الأنظمة والأجهزة الداعمة لسياسات الاقتصاد الدائري، إضافة إلى زيارة شركة Fishglobe والاطلاع على تجربتها في ابتكار الحلول المستدامة لتربية الأحياء المائية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة البيولوجية.

يذكر أن الوفد ضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية، هي وزارات؛ التجارة، والطاقة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، إلى جانب مسؤولين عن اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من الشركات الوطنية.