رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.

وقال أمير المنطقة الشرقية: «إن اليوم الوطني ذكرى خالدة نحتفل بها كل عام، نستحضر فيها قيم التلاحم والإيمان الصادق التي غرسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي وحّد هذا الكيان العظيم، وأرسى قواعده على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليبقى وطننا شامخا عزيزا على مر العصور».

وأضاف الأمير سعود بن نايف: «إن هذا اليوم المبارك يربط الماضي التليد بالحاضر الزاهر، ويبعث في نفوس أبناء الوطن العزم المتجدد والطموح الكبير لمواصلة مسيرة النهضة والبناء، فالوطن يعيش مرحلة تاريخية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ نشهد نقلة نوعية في مسارات التنمية، وإنجازات متسارعة ومشروعات كبرى ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يحقق مستقبلا مشرقا يليق بمكانة المملكة ويترجم طموحات أبنائها»، مؤكدا أن ما تشهده مناطق المملكة، خصوصا المنطقة الشرقية، من مشروعات إستراتيجية وخطط تنموية طموحة يعزز مكانتها كأحد أقوى الاقتصاديات العالمية، ووجهة جاذبة للاستثمارات والفعاليات النوعية.

وفي الختام، دعا المولى سبحانه وتعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.