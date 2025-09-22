أمير نجران يُدشِّن برنامج متابعة حالات إنقاذ الحياة «مباشر» في التجمع الصحي

دشَّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم، برنامج متابعة حالات إنقاذ الحياة «مباشر»، بحضور الرئيس التنفيذي بتجمع نجران الصحي خالد بن عايض عسيري، وعددٍ من منسوبي التجمع.

ويعد برنامج متابعة حالات إنقاذ الحياة «مباشر»، عبارة عن لوحة تحكم في المستشفيات والمراكز يتم من خلالها طلب النقل الطبي، وقبول الطلب عن طريق «تطبيق بالجوال» في أجهزة المسعفين، ويساعد على متابعة مؤشرات الأداء بشكل مباشر ولحظي، والتقليل من وقت الإحالات الطبية، ومن كفاءة الإنفاق، وتقديم خدمة صحية بجودة عالية.

وثمَّن خلال اللقاء حصول تجمع نجران الصحي على المركز الأول على مستوى التجمعات الصحية بالمملكة في جائزة أداء الصحة عن مسار الصحة العامة، وتعزيز الوقاية بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك حصوله على جائزة مسار أفضل مبادرة لتعزيز الشمولية، وتقديم الاستشارات الدوائية -عن بُعد-.