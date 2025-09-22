الهيئة الملكية لمدينة الرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع «قطار القدية السريع»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع المركز الوطني للتخصيص، وشركة القدية للاستثمار، بدء مرحلة تسجيل الشركات والكيانات الراغبة في المنافسة على تنفيذ مشروع قطار القدية السريع للمشاركة في تنفيذ «المرحلة الأولى» من المشروع، عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف المشروع إلى ربط مطار الملك سلمان الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، ومدينة القدية خلال (30 دقيقة) من خلال مسار للقطار السريع يصل سرعته إلى (250 كيلومتراً في الساعة)، وسيمثل المشروع عنصراً رئيساً في منظومة النقل بمدينة الرياض، وسيسهم في تقديم تجربة تنقل حضرية ومتكاملة مع شبكة النقل العام التي تم إطلاقها مؤخراً في مدينة الرياض.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وشركة القدية للاستثمار لإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تطوير منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى جودة الحياة لسكانها وزائريها، وتعزيز نموها الحضري المُستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الشركات المتخصصة والمستثمرين المُهتمين بالمشاركة في تنفيذ مشروع «قطار القدية السريع»، إلى التقدم بطلب التسجيل عبر البريد الإلكتروني (qhsr@rcrc.gov.sa) وتقديم الطلبات خلال موعد أقصاه 12 أكتوبر 2025، بحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.