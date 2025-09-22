المملكة تشارك صانعي القرار الدوليين ردم الفجوة الرقمية في العالم

تستعرض المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، دورها في «توظيف الذكاء الاصطناعي كعامل تغيير» خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن الفعالية الجانبية ليوم التعاون الرقمي خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80) في مدينة نيويورك.

ويشارك في الجلسة نائب رئيس «سدايا» المهندس سامي بن عبدالله مقيم، مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومات والمنظمات وشركات التقنية من مختلف دول العالم، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة (ODET)، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتهدف الجلسة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في دفع التنمية الشاملة وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، وتسليط الضوء على إثر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التقنيات الناشئة، من خلال استعراض حلول مبتكرة ومبادرات نوعية تعزز الاقتصاد الرقمي الشامل وتردم الفجوة الرقمية العالمية.

وينضم إلى هذه الجلسة المدير العام لمنظمة «اليونيدو» جيرد مولر، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية كينيا ويليام كابوغو غيتاو، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بيدرو مانويل مورينو، إلى جانب قيادات من «مايكروسوفت»، و«آي بي إم»، و«ديلويت»، و«SAP»، و«NVIDIA»، وشركات دولية ناشئة.

وستشهد الجلسة مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تقنيات الرؤية الحاسوبية والصوت في «سدايا» الدكتور رائد الجدعاني، الذي سيستعرض تجارب المملكة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية الرقمية وتسريع التنمية المستدامة، إلى جانب قيادات تقنية عالمية.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور المملكة الرائد، ممثلةً في «سدايا»، كشريك دولي موثوق في الجهود الأممية الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التنمية الرقمية وتعزيز دورها في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.