«تنظيم الإعلام» تكبّل المحتوى الهابط.. وتحظر اللباس غير المحتشم والتباهي بالأموال والسيارات الفارهة

تدخلت هيئة تنظيم الإعلام أخيراً، لضبط المحتوى المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة انتشار المقاطع الهابطة من بعض مشاهير «السوشل ميديا»، والمحتوى الذي يكشف خصوصيات الأسر والتباهي بالأموال والسيارات الفارهة واستفزاز المجتمع سواء باللغة المبتذلة أو اللباس غير المحتشم.

ووفقاً لمصادر «عكاظ»، ستبدأ الهيئة في تطبيق التنظيم الجديد لضبط المحتوى واستدعاء المخالفين، وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

لا تهاون

وقالت المصادر إن «الهيئة لن تتهاون في استدعاء أي صانع محتوى أو ما يسمون «مشاهير السوشل ميديا»، في حال التجاوز وفق اللائحة التنظيمية للهيئة».

وأوضحت المصادر أن الهيئة تحظر كل محتوى من شأنه التنمر على الآخرين أو الاستهزاء بهم، أو من شأنه إظهار خصوصيات الأسرة وخلافاتها الداخلية، أو كل محتوى يتم من خلاله تصوير الأطفال أو العمالة كمحتوى يومي بأي شكل من الأشكال وسواء بطريقة إيجابية أو سلبية.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستراقب كل محتوى يتضمن معلومات مضللة أو غير صحيحة، وستتم محاسبة ناشريها.

لا تباهٍ بالأموال أو السيارات أو القبيلة

كما حظرت الهيئة نشر كل محتوى يتضمن لغة مبتذلة، أو تباهٍ بالأموال، أو السيارات، أو أي ممتلكات شخصية، أو التباهي بالأنساب والقبيلة، و كل ما من شأنه إثارة التنابز بالألقاب، أو القبلية، أو العنصرية، أو الطائفية، كذلك كل محتوى من شأنه عكس صورة سلبية عن القيم الاجتماعية والوطنية.

وعادت المصادر للقول إن «الهيئة لم تغفل مسألة اللباس وطريقة الظهور في المواقع العامة وتصوير ذلك، لمنع كل لباس يتعارض مع قيم المجتمع السعودي، وحظر كل لباس يظهر الجسد من الكتفين والصدر إلى الساقين، و كل لباس ضيق يبرز معالم الجسد، أو اللباس الشفاف، كونها تخالف الآداب العامة وتتعارض مع القيم السائدة للمجتمع السعودي».

وأكدت المصادر أن الهيئة في المرحلة القادمة لن تسمح بتمرير أي محتوى غير مهني أو مخالف للقيم والأنظمة، أو ما شأنه أن يهدد استقرار المجتمع، وأن أي محتوى يمسّ القيم الدينية أو الثوابت الوطنية، أو يسيء للمرأة والطفل أو يستخدم صورهما بشكل غير لائق، سيعامل كخرق جسيم يستوجب العقوبة.

وفي جانب الإعلان، شددت الهيئة رقابتها على المسابقات الرقمية، فحظرت التضليل والغش والخداع والإساءة إلى المنافسين، مشددة على ضرورة الالتزام بالصدق والمهنية في الإعلانات التجارية.