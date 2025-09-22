اختتمت السعودية مشاركتها في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وكانت المملكة شاركت بوفد رسمي ترأسه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة عبدالعزيز السيف.وسجّل الجناح السعودي نجاحًا بارزًا خلال فعاليات القمة، واستقطب اهتمام الوفود المشاركة ورواد الأعمال وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وحظي بتفاعل كبير من ممثلي الدول مع الجهات والبرامج المقدمة.وواصل الوفد تقديم ورش العمل والجلسات الحوارية التي عرضت أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات دولية؛ مما يعزز التعاون والشراكات الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية.وأكد السيف، أن مشاركة المملكة في القمة تُجسد اهتمام القيادة بدعم وتمكين شباب الوطن وإبراز قصص نجاحهم على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن التفاعل الكبير مع الجناح السعودي والاتفاقيات الموقعة يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ودورها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.