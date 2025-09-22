كيف يتم إثبات الاستقلالية لدى برنامج «حساب المواطن»؟

وضع برنامج «حساب المواطن» عدة خيارات أمام المستفيدين لإثبات الاستقلالية، من خلال إرفاق أحد المستندات التالية:

صك الملكية مع فاتورة الكهرباء، صك الملكية مع شهادة الإشغال، سكن أئمة ومؤذنين، تعريف سكن من قطاع عسكري، تعريف سكن من قطاع حكومي أو خاص، تعريف سكن صادر من المعاهد أو الأكاديميات.

وأشار البرنامج إلى إمكانية إثبات الاستقلالية آلياً دون الحاجة لإرفاق مستندات، عبر عقد إيجار ساري المفعول في منصة «إيجار»، أو من خلال الاستفادة من الإسكان التنموي، أو عبر تعريف سكن معتمد من الجامعات والكليات.

وأوضح البرنامج أن هذه الآليات تأتي في إطار السعي لتبسيط الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة والشفافية في منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة عن إدارة الدعم.