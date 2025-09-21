استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض، اليوم، وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية مصعب نزال العلي والوفد المرافق له.

وبُحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في تطوير القدرات الفنية والعلمية، بما يشمل بناء شراكات إستراتيجية مع الجانب السوري في مجالات عدة، منها تطوير التشريعات والتنظيمات الرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات حول الأنظمة والمعايير الرقابية في الغذاء والدواء.

ويأتي هذا التعاون امتدادا لجهود «الغذاء والدواء» في تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الرقابية ودعم منظومة السلامة لحماية المستهلك في مجالي الغذاء والدواء.