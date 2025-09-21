الشرقية تتزين بـ26 ألف عنصر جمالي

توشحت المنطقة الشرقية بحلة وطنية مميزة احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ 95، تحت شعار «عزنا بطبعنا»، واكتست الشوارع والميادين والأماكن العامة بالأعلام والإنارات والمجسمات التي تعكس روح الانتماء والفخر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، بأن الأمانة وكافة بلدياتها أنهت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني، عبر تركيب 15,241 علماً وبنراً على أعمدة الإنارة والساريات في التقاطعات الرئيسية والمواقع الحيوية، إلى جانب 914 مجسماً وطنياً في الساحات والميادين، وتزيين 47 مبنى رئيسياً تابعاً للأمانة والبلديات، فضلاً عن تنفيذ 7,526 متراً من عقود الزينة، ليصل إجمالي ما تم تركيبه إلى أكثر من 26 ألف عنصر جمالي في مدن ومحافظات المنطقة.

وأضاف الزهراني، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لأعمال النظافة والرقابة الصحية خلال فترة الاحتفالات، شملت نشر عمال النظافة والآليات في المواقع التي تشهد إقبالاً من الزوار، إلى جانب تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتهيئة الحدائق والمواقع المخصصة للفعاليات، وتنسيق المغطيات والأشجار والزهور في الميادين العامة.

ونوه إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الأمانة على مشاركة الأهالي والزوار فرحتهم باليوم الوطني، وإبراز الهوية الوطنية في المشهد الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وجمال المدن.