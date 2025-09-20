إحالة 25533 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 13375





عقوبات وغرامة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 / 3 / 1447هـ الموافق 11 / 9 / 2025م إلى 25 / 3 / 1447هـ الموافق 17 / 9 / 2025م، عن ضبط 21638 مخالفا، منهم 12958 مخالفا لنظام الإقامة، و4540 مخالفا لنظام أمن الحدود، و4140 مخالفا لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1391 شخصا 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، كما تم ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 32149 وافدا مخالفا، منهم 29265 رجلا، و2884 امرأة، وتمت إحالة 25533 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1610 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13375 مخالفا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.