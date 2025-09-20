الداخلية تعلن محظورات وشروط رفع واستخدام علم المملكة

شددت وزارة الداخلية، على حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، مؤكدة أنه عندما يصبح العلم بحالة من القِدم لا تسمح باستعماله، بل يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

وقالت في منشور للوزارة عبر حسابها في منصة «إكس» اليوم (السبت)، تزامناً مع قرب الاحتفال باليوم الوطني 95: يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، كما يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات.

وأوضحت أنه يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام، و يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه.

ونبهت أنه يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائمًا واقفًا وحر الحركة، و يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

وأشارت إلى عدم رفع العلم السعودي بشكل مقلوب مهما كانت الظروف، و حظر استخدام العلم بشكل قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.

وشددت على ضرورة الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه، و حظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

وقالت: يجب أن لا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.