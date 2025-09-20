برؤية شبابية.. «رواد الشباب العربي» 2025 تختتم أعمالها في أبوظبي وتطلق توصيات تعزز التعاون والابتكار

اختتم مركز الشباب العربي فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي» في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 40 شابا وشابة من 13 دولة عربية قدّموا نماذج ملهمة في 10 مسارات نوعية تشمل: الصناعات والابتكار، البحث العلمي، الطب والعلوم الصحية، الفضاء والتكنولوجيا، الخدمة المجتمعية، الاستدامة والبيئة، ريادة الأعمال، التعليم، الإعلام والمواطنة الرقمية، والهندسة.

وأجمع المشاركون على أن المبادرة شكّلت منصة استثنائية لتبادل الخبرات وتأسيس شراكات عابرة للحدود، وفضاء ملهما لإطلاق مشاريع مؤثرة قادرة على إحداث أثر ملموس في المجتمعات العربية.

رؤية وتمكين

وأكدت المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي المهندسة فاطمة الحلّامي أن المبادرة تعكس إيمان المركز بقدرات الشباب على صناعة التغيير، وقالت: شاهدنا مواهب عربية واعدة تستحق أن تُسمع وتتحول إلى مبادرات عملية، ومن واجبنا أن نتيح لها منصات لتمثيل منطقتنا في المشهد العالمي.

وأضافت أن المركز يواصل التزامه بتمكين الشباب من خلال الاستثمار في طاقاتهم وتوفير فرص نوعية تترجم قدراتهم إلى قوة إيجابية تقود التنمية المستدامة.

انطباعات وتوصيات

أبدى الرواد سعادتهم بالتجربة التي وفّرت لهم جسور تواصل جديدة، معتبرين أن نجاحات زملائهم في النسخ السابقة، الذين أصبح بعضهم اليوم في مواقع قيادية، دليل عملي على الأثر العميق للمبادرة.

وطرح المشاركون مجموعة من التوصيات أبرزها: تخصيص منصات لعرض إنجازات الرواد الحاليين والسابقين، إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية للجمهور العربي لمتابعة منجزاتهم، وإنشاء مساحات للمشاريع المشتركة بين الرواد لتوسيع دوائر التعاون والتأثير.

جيل يقود المستقبل

تجسّد مبادرة «رواد الشباب العربي» منصة يحتفي عبرها مركز الشباب العربي بإنجازات شبابية نوعية تلهم الأجيال القادمة، وتؤكد أن الشباب العربي قادر على أن يكون في الصفوف الأولى عالميا في مجالات الابتكار، الريادة، والمعرفة.