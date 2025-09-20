بدء تلقي طلبات تخصيص مصنع الملابس العسكرية في الرياض والخرج

أطلقت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل لتخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية في الرياض والخرج، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتخصيص.

وسيتم تنفيذ عملية التخصيص من خلال اتفاقية شراء يتم بموجبها نقل الملكية الكاملة للمصنع من المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى القطاع الخاص، إذ يتضمّن النقل الامتثال للوائح الصناعة العسكرية، ومتطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأوضحت المؤسسة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 16 أكتوبر 2025، داعيةً المستثمرين المهتمين إلى زيارة موقع المركز الإلكتروني للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات عن مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل.

ويُسهم ذلك في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيزها في مجالات الملابس والتجهيزات العسكرية والمدنية، مع تمكين تطوير فرص تجارية جديدة، والتوسع في أسواق الأعمال بين الشركات وفرص التصدير، ودعم عملية الانتقال السلس للعمليات والقوى العاملة وسلاسل الإمداد إلى ملكية القطاع الخاص.