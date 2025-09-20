وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

يُغادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم (الجمعة) إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

ويضم وفد المملكة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وتستضيف المملكة على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، عددًا من المبادرات والاجتماعات التي تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية، حيث ستترأس المملكة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على مستوى القادة، وكذلك الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

كما سيشارك وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء وفد المملكة في احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور (80) عامًا على تأسيسها، إضافة إلى عدد من الاجتماعات الرسمية التي تهدف إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.