ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطباً محلياً في أنشطة تجارية بعسير
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزته متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16000) ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

