في خطوة تعكس اهتمامها المباشر بتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية، دعت إمارة منطقة حائل عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد من خلال الرقم الموحد 940 أو عبر منصة «بلدي»، مؤكدة أن هذه المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز السلامة العامة والحد من الممارسات غير النظامية.

تعزيز السلامة والبيئة السكنية

وأكدت الإمارة أن المخالفات تشمل مظاهر متعددة، أبرزها: ازدحام الأفراد عند المداخل والمخارج بما يعيق الحركة الطبيعية للسكان، تراكم السيارات والدراجات التالفة في محيط المساكن، انتشار المخلفات وضعف مستوى النظافة حول مواقع السكن الجماعي.

وشددت وزارة البلديات والإسكان على أن الإبلاغ السريع عن هذه المخالفات يسهم في الحد من المخاطر الصحية والأمنية، كما يعزز جهود تحسين المشهد الحضري ورفع معايير جودة الحياة.



المبادرة تأتي ضمن إطار البرنامج الوطني لتحسين السكن الجماعي للأفراد، الذي أطلقته وزارة البلديات والإسكان لفرض الرقابة على الممارسات السكنية المخالفة، وضمان بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا. وتؤكد إمارة حائل أن تجاوب السكان مع هذه الحملة يساهم في صناعة الفرق وتحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة.