أمير جازان يطَّلع على الأعمال الإنشائية لمطار الملك عبدالله الدولي

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بآخر ما توصلت إليه الأعمال الإنشائية بمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد، إضافة إلى مناقشة العمليات التشغيلية للمطار الحالي وسبل تطويرها.

وأكّد أمير المتطقة خلال اللقاء أن مشروع المطار الجديد يُعد نقلة نوعية للمنطقة، لما يمثله من أهمية إستراتيجية باعتباره البوابة الاقتصادية الجنوبية للمملكة، مشيداً بالإمكانات التي تتمتع بها منطقة جازان ودورها في دعم التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، عبّر المهندس مسرحي عن شكره لأمير منطقة جازان على دعمه واهتمامه، مؤكداً حرص تجمع مطارات الثاني على تسخير جميع الإمكانات لضمان تشغيل المطار وفق أعلى المعايير وبما يخدم أهالي المنطقة وزوارها.