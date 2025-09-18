آل الشيخ يدشّن ثلاثة ملتقيات نوعية بفرع الوزارة في المدينة المنورة

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة أمس، 3 ملتقيات نوعية، بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم والمسؤولين، وذلك للوقوف على احتياجات الفرع ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها.

وجاء الملتقى الأول بعنوان «المرأة والقيادة الإدارية»، مستعرضًا دور فرع الوزارة في تمكين المرأة إداريًا وقياديًا وتوعويًا، من خلال تعزيز مشاركتها في المبادرات والبرامج المختلفة، وتنمية قدراتها في مجالات الإدارة والعمل المجتمعي، وينطلق الملتقى يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر 1447هـ، لمدة يومين، متضمنًا دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير مهارات القيادات النسائية وتعزيز حضورها في العمل الإداري والتوعوي.

أما الملتقى الثاني بعنوان «فكر آمن للجاليات»، فيقام في عدد من محافظات المنطقة، ويتناول (15) موضوعًا موجهًا للجاليات المسلمة، خلال الفترة من 1 إلى 15 جمادى الأولى 1447هـ.

في حين جاء الملتقى الثالث بعنوان «الوسطية والاعتدال» في المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ويركز على 3 محاور رئيسية، هي: الوسطية وثمارها، والاعتدال والوسطية في منهج أهل السنة والجماعة، وتفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، ويُقام خلال الفترة من 2 إلى 6 جمادى الآخرة 1447هـ.