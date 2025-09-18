برنامج «موصول».. خطوة جديدة في مسار التحول الصحي بجدة

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الأول الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، بحضور مدير المنطقة الغربية لشركة نوبكو المهندس عماد الزهراني، برنامج «موصول» بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وأعرب الدكتور الحبشي، في ختام التدشين، عن شكره لفريق التجمع على جهودهم الفاعلة، مثمنا لشركة نوبكو تعاونهم المستمر مع التجمع والمستشفيات المشمولة بنطاق التجمع.

وأوضح الدكتور الحبشي أن انطلاق برنامج «موصول» الذي بدأت انطلاقته من مستشفى الملك عبدالعزيز يعد المرحلة الأولى، مضيفا أن هناك مراحل قادمة في مسيرة تفعيل هذا البرنامج وفق خطط وإستراتيجيات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن برامج التحول الصحي الذي يتزامن مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.