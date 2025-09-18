«التحالف الإسلامي»: برنامج تدريبي متخصص في «إدارة الأزمات»





التزام راسخ

أنهى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أعمال البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «إدارة الأزمات»، بمشاركة 27 متدرباً من 17 دولة من الدول الأعضاء، وذلك بمقر التحالف في مدينة الرياض.وعلى مدى خمسة أيام، تلقّى المشاركون تدريبات مكثفة ومحاضرات نوعية، قدمها خبراء متخصصون في مجال إدارة الأزمات، تناولت المفاهيم النظرية، وأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تطبيقات عملية تحاكي سيناريوهات واقعية، هدفت إلى صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم في مواجهة الأزمات والتحديات الطارئة.وأكّد الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد المغيدي أن هذا البرنامج يعكس التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في بناء القدرات الوطنية، وتطوير الكفاءات القادرة على صياغة إستراتيجيات فاعلة، لمواجهة الأزمات المعاصرة.وأفاد أن برنامج «إدارة الأزمات» يُعدّ امتداداً لعددٍ من البرامج التدريبية، التي ينفذها التحالف في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية، ومحاربة تمويل الإرهاب.