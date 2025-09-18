وزراء دفاع الخليج: تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات





التصدي للتهديدات

نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها.واتفق الوزراء على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على المستويات العسكرية والاستخباراتية كافة، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.