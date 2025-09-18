رصد 27 مخالفة لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني في 6 مناطق

رصدت هيئة التراث 27 مخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الآثار والتراث العمراني خلال شهر أغسطس 2025 في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن أعمال المتابعة والرقابة التي تنفذها الهيئة لحماية المواقع والقطع الأثرية والتراثية وصونها من أي تجاوزات، تطبيقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.

وشملت التجاوزات التعدي على مواقع تراثية مصنفة، وتصوير مواقع أثرية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى قيام بعض الأفراد بعرض وبيع قطع وعملات يشتبه بأهميتها الأثرية عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وتوزعت هذه الحالات بين 15 مخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و12 مخالفة ميدانية في عدد من مناطق المملكة، من بينها: منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة تبوك.

واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة عدد من القضايا إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة، فيما أصدرت لجنة النظر في المخالفات قرارات بفرض غرامات مالية راوحت من 5000 إلى 50000 ريال، إلى جانب مصادرة القطع والأدوات المستخدمة في التعديات، واستكمال ما يلزم من إجراءات قضائية حيال المخالفات الجسيمة.

وأكّدت هيئة التراث استمرارها في أعمال عمليات الرصد، وتكثيف جهودها التوعوية بالشراكة مع المجتمع المحلي لتعزيز الوعي بأهمية حماية المواقع والقطع الأثرية من العبث والاتجار غير المشروع، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صون التراث الثقافي وتنميته.

وتدعو هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تمس المواقع أو القطع الأثرية، وذلك عبر فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911.