أمير المدينة المنورة يستقبل وزير البلديات والإسكان

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، يرافقه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسارات التنمية العمرانية والخدمية في المدينة المنورة، إضافة إلى خُطط الوزارة المستقبلية، وما تحقق من إنجازات في مشروعات البنية التحتية والإسكان في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب بحث متطلبات المرحلة القادمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية التي تُسهم في تحقيق نقلة نوعية للمنطقة، وتُعزّز من جاذبيتها العمرانية والاقتصادية، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بتطوير البُنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئةٍ استثمارية مُحفّزة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُترجم طموحاتها في بناء مدن عصرية جاذبة، تُحقق التنمية المتوازنة، وتُلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

من جهته قدّم وزير البلديات والإسكان شُكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل، مؤكّدا أن هذا الدعم يُشكّل حافزًا كبيرًا لتسريع وتيرة العمل، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتعزيز البرامج التطويرية في إطار رحلتها التنموية المستدامة، التي جعلت من المملكة في قائمة أفضل 100 وجهة عالمية، وأسهمت في تقدمها بمؤشر المدن الذكية (IMD).