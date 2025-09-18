إحالة 3 وافدين إلى «النيابة» لممارستهم أعمالاً منافية للآداب
ضبطت شرطة منطقة الباحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (3) وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء
وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني
