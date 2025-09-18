إحالة 3 وافدين إلى «النيابة» لممارستهم أعمالاً منافية للآداب أخبار الخميس 18 سبتمبر 2025 14:47 «عكاظ» (الباحة) تابعوا عكاظ على ضبطت شرطة منطقة الباحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص (3) وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة هيئة تطوير الأحساءوزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني شرطة منطقة الباحة الإدارة العامة للأمن المجتمعي