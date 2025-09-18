عقدت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين أمس، اجتماعها الثالث للدورة الخامسة، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة في الرياض، بحضور أعضاء المجلس.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الشبيلي، خلال الاجتماع، أبرز أعمال الهيئة للفترة الماضية من 2025، إلى جانب البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي اتُّخذ عددٌ من التوصيات والقرارات بشأنها.وتسعى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية وفق ما تمتلكه من صلاحيات، ومواصلة جهودها الحثيثة في تعزيز جودة الأداء، ورفع مستوى الوعي بأهمية المهنة، من خلال تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام وإدارة المخاطر، إضافة إلى تنظيم أعمال الخدمات الاستشارية للمهنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.