أبراج مدن المملكة توشحت علمَي السعودية وباكستان
توشحت أبرز أبراج مدن المملكة علمَي السعودية وباكستان؛ احتفاءً بتوقيع البلدين «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك»، على هامش زيارة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف للمملكة، مساء أمس (الأربعاء)، وأضاءت أبرز المعالم في عدد من مناطق المملكة بألوان علمَي السعودية وباكستان، في مشهد واكب مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية.

وتأتي مظاهر الاحتفاء بتوقيع «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك» تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو 78 عاماً، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعكس روابط الأخوّة والتضامن الإسلامي الذي يجمع البلدين حكومةً وشعباً.

