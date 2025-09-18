أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز في دورتها السادسة.

وفي مستهل الحفل ألقى رئيس الجامعة الدكتور بندر حجار كلمة تحدث فيها عن دور الجامعة في دعم البيئة المحفزة للإبداع والتميز، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل أداة فاعلة لترسيخ قيم الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتعزيز روح المنافسة بين منسوبي الجامعة.

ورفع الدكتور حجار الشكر والعرفان لمؤسس الجامعة ورئيسها الفخري الأمير مقرن بن عبدالعزيز، داعيا الله أن يبارك في وقته وجهده وماله، كما ثمّن دعم الأمير سلمان بن سلطان لبرنامج المنح الدراسية المخصص للطلاب الأيتام وذوي الدخل المحدود، بما يتيح لهم مواصلة تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجائزة جاءت تكريما للطلاب المتفوقين علميا، والباحثين المبدعين الذين قدّموا حلولا عملية للتحديات البيئية والمجتمعية، إضافة إلى الشباب والشابات الذين حوّلوا أفكارهم إلى مشاريع ريادية، وكذلك القيادات وفرق العمل والخريجين الذين أسهموا في رفع مستوى مؤسساتهم وتمثيل الجامعة محليا ودوليا.

كما أعلن الدكتور حجار إطلاق «جائزة عبدالله صالح كامل للخدمة المجتمعية»؛ بهدف تشجيع المبادرات ذات الأثر الإيجابي وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، موجها شكره لرعاة الحفل والداعمين للجوائز وهم؛ حسين أسامة جليدان، المهندس قيس عبدالعزيز بن سلمان السليمان، الدكتور غسان عبدالله دحلان، عبدالله صالح كامل.

وتخلل الحفل عرض تعريفي عن الجائزة، أعقبته كلمة للفائزين ألقتها الدكتورة سناء عسكول، عبّرت فيها عن الامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للعلم والتعليم، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة العمل الجماعي في خدمة رسالة الجامعة.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الفائزين بعدد من الجوائز النوعية، شملت جائزة الأمير فيصل بن سلمان للتفوق العلمي، وجائزة الأمير منصور بن مقرن -رحمه الله- للكادر المتميز، وجائزة إبراهيم جليدان -رحمه الله- للقيادي المثالي، وجائزة حسين السيد -رحمه الله- للبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى جائزة الدكتور غسان السليمان للإبداع وريادة الأعمال، وجائزة الدكتور عبدالله دحلان للبحث العلمي والابتكار في المجال البيئي، وجائزة عبدالله صالح كامل للخريجين المبدعين.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين؛ تقديرا لإنجازاتهم وإسهاماتهم في رفع مستوى الجامعة وخدمة المجتمع.