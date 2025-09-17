السعودية وباكستان: الاعتداء على أي من البلدين اعتداء على كليهما

صدر بيان مشترك بشأن زيارة الدولة التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية، في ما يلي نصه:

تلبية لدعوة كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قام رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 1447/3/25هـ الموافق 2025/9/17.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف في قصر اليمامة بالرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدَي البلدين، وفي بداية المباحثات طلب رئيس الوزراء الباكستاني نقل تحياته وأطيب تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقاً من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوّة والتضامن الإسلامي، واستناداً على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالتوقيع على «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك» التي تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وأعرب رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. كما أعرب ولي العهد عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لرئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق.