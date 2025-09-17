العيسى يشاركُ في حفل افتتاح «مؤتمر قادة الأديان»

تابعوا عكاظ على
حلَّ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، «ضيفَ شرفٍ» على المؤتمر الثامن لقادة الأديان المنعقد في جمهورية كازاخستان.

وألقى العيسى كلمة تطرّقَ فيها إلى التحوّلات الدولية المقلقة التي تفاقمت فيها كثير من المآسي والتحدّيات، وطالت نظامَنا العالمي وهدّدت تماسكَ شرعيته الدولية، مشدّدًا في هذا السياق على التأثير الروحي بالغ الأهمية للقادة الدينيين، والحاجة إلى أن تكون المرجعياتُ الروحية طرَفاً فاعلاً في صناعة السلام، ورفع الوعي العالمي بأن الصدام والصراع لا يولدان إلا شرًّا يطال الجميع.

وركّزت كلمة العيسى على الوضع في قطاع غزة، مشدّدًا فيها على أن ما يتعرض له من إبادة جماعية، وتجويع إجرامي منظَّم، هو في توصيفه الإنساني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

