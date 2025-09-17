آل الشيخ يدشّن 6 روايات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، طباعة 6 روايات جديدة أصدرها المجمّع، ليصل بذلك مجموع ما أصدره إلى عشرين رواية معتمدة تشمل مختلف القراءات المتواترة عن القراء المشهورين، وذلك خلال زيارته للمجمع بالمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قدّم آل الشيخ، الشكر والتقدير للقيادة على ما تقدمه من دعم سخي ورعاية كريمة لخدمة القرآن الكريم ونشره وتعليمه، مؤكدًا أن هذه العناية الكريمة تمثل امتدادًا لنهج تاريخي راسخ جعل من المملكة قبلةً للعالم الإسلامي في كل ما يتصل بكتاب الله تعالى وعلومه، وتعكس المكانة الريادية التي تحتلها في نصرة الإسلام وخدمة المسلمين.

وأكّد أن هذا الإنجاز يجسّد الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة لطباعة القرآن الكريم ونشره بمختلف رواياته وقراءاته المتواترة، بما يلبي حاجة العالم الإسلامي من المصاحف المعتمدة ويوفرها بأرقى المستويات.