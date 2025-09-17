مناهل العالمية تحصد جائزة نيسان العالمية ضمن فئة قطاع الأعمال والشركات للعام 2024

في إنجاز دولي جديد يعكس مكانتها المتقدمة في قطاع السيارات، توّجت شركة مناهل العالمية، الموزع المعتمد لعلامة نيسان في المملكة العربية السعودية، إحدى شركات محمد يوسف ناغي، بجائزة نيسان العالمية للعام 2024 عن فئة قطاع الأعمال والشركات، وتُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز التي تمنحها نيسان لموزعيها حول العالم تقديرًا للتميز في الأداء والخدمات. ويؤكد هذا الإنجاز ريادة مناهل العالمية في قطاع بيع أساطيل السيارات لقطاع الأعمال والشركات، حيث تمكنت من تلبية احتياجات عملائها بكفاءة عالية وحلول مرنة عززت ثقتهم ورسخت مكانتها كأحد أبرز موزعي نيسان في الأسواق العالمية.

فمنذ حصولها على اعتمادها كموزع لعلامة نيسان في المملكة العربية السعودية، ركزت مناهل العالمية على قطاع الأعمال والأساطيل، وقدّمت حلولًا متخصصة للشركات والمؤسسات، وهو ما عزز ثقة عملائها ورسّخ اسمها كأحد أبرز الموزعين المعتمدين في هذا المجال. وبفضل التزامها بمعايير المسؤولية والتخطيط الإستراتيجي، تواصل الشركة تأكيد مكانتها والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما يواكب تطلعات السوق المحلية ورؤية المملكة 2030. وبهذه المناسبة، صرّح شادي جلال، المدير التنفيذي لشركة مناهل العالمية: "نشعر بفخر حصولنا على جائزة التميز في الأعمال على المستوى المؤسسي للعام 2024، إن حصولنا على جائزة التميز في الأعمال على المستوى المؤسسي يمثل تقديرًا لجهودنا في بناء شراكات قوية مع شركائنا الموزعين حول المملكة". تمثل هذه الجائزة شهادة على التزامنا الراسخ بمواصلة تعزيز حضور علامة نيسان في السوق السعودية، وحافزاً لنا على تحقيق المزيد من النجاحات، ودليلاً على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر الذي يربطنا بهم، وحافزًا لمواصلة تطوير حلول مبتكرة وخدمات تعزز مكانة علامة نيسان في السوق السعودية، «كما نتوجه بالشكر إلى نيسان العالمية على هذه الجائزة، كما نختص بشكر نيسان السعودية على دعمهم المتواصل لنا مؤكدين التزامنا بمواصلة تعزيز حضور العلامة في السوق السعودية». يذكر أن جائزة نيسان العالمية للعام 2024 تُعد من أرفع الجوائز التي تمنحها الشركة لموزعيها وشركائها حول العالم، تقديرًا لجهودهم المتميزة في قطاع الأعمال وتشجيعًا لهم على الاستمرار في رفع مستوى الأداء والخدمات وفق أعلى معايير الجودة التي تشتهر بها نيسان عالميًا.