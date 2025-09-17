تابعوا عكاظ على
أمير الحدود الشمالية يستقبل وزير العدل
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بتطوير القطاع العدلي في المنطقة، ومناقشة سُبل تعزيز الخدمات القضائية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد أمير المنطقة بما تبذله وزارة العدل من جهود في تسهيل الخدمات على المستفيدين ورفع كفاءة الأداء، مثمنًا الإنجازات التقنية والمبادرات النوعية التي تعزز من جودة العمل القضائي.

من جهته أعرب الدكتور الصمعاني عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المستمر لمنظومة العدل في المنطقة، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة تطوير الخدمات العدلية بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.

