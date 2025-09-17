25 شاعراً وشاعرة في مهرجان القصيدة الوطنية الثامن بجمعية أدبي جازان

تنطلق في الثاني من شهر أكتوبر القادم ٢٠٢٥م فعاليات مهرجان القصيدة الوطنية، في نسخته الثامنة، والنسخة الأولى تحت مسمى جمعية أدبي جازان، بعد التحول من مسمى النادي الأدبي إلى جمعية أدبي جازان تحقيقاً للرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

وسيشارك في هذا المهرجان الوطني الكبير الذي سيقام في الفترة من ٢-٣ أكتوبر ٢٠٢٥م كوكبة من أبرز شعراء جازان والمملكة تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة 95 تحت شعار «عزنا بطبعنا» وسيقام المهرجان القادم بمقر بيت الثقافة بجازان، ويشتمل على حفل خطابي ومعرض فوتوغرافي وطني مصور لمعالم هذا الوطن، علاوة على 5 أمسيات شعرية تتوزع على مدار يومين.

ووفقاً للمتحدث الرسمي لجمعية أدبي جازان محمد الرياني فإن جمعية أدبي جازان قد جندت كافة طاقاتها لإنجاح هذا المهرجان الذي حظي بتفاعل كبير من قبل الشعراء والشاعرات المشاركين، من أجل حضور شعري يليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية، في حين أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي جازان حسن أحمد الصلهبي الحازمي عن سروره بإقامة مهرجان القصيدة الوطنية واستمراره للمرة الثامنة على التوالي وبنجاحات كبيرة، عطفاً على حضور الكثير من شعراء وشاعرات المملكة لهذا الحدث الشعري الوطني الضخم الذي يقام على أرض جازان وتحديداً بجمعية أدبي جازان.