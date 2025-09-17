تفقد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المرافق العدلية في منطقة الحدود الشمالية، والتي شملت المحاكم وكتابات العدل، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد الصمعاني خلال لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة ومنسوبي وزارة العدل، الحرص على تعزيز الجودة الموضوعية، من خلال برامج التأهيل والتدريب القانوني، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي ترفع من الكفاءة التشغيلية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الإنجاز بيسر وموثوقية

وخلال الزيارة، استقبل وزير العدل عدداً من المستفيدين واستمع لملاحظاتهم، ووجه الجهات المعنية في الوزارة بمعالجتها.

كما استعرض الدكتور وليد الصمعاني أبرز احتياجات المحاكم والمرافق العدلية في المنطقة، والتي تمكّن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم بيسر وموثوقية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة من وزير العدل لأعمال المحاكم والمرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المنظومة العدلية.