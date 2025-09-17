يحقق المركز الوطني لسلامة النقل في حادثة انقلاب مركبة على طريق عثوان بمنطقة جازان راح ضحيتها 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين يوم (الإثنين) الماضي.

وكشف المركز أن فريقاً باشر التحقيقات والنظر في ملابسات وأسباب الحادثة، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة ومشاركتها مع الجهات المعنية للمساهمة في رفع مستويات السلامة في أنماط النقل المختلفة.

وفاة 4 وإصابة 2 آخرين

وأصدر المركز الوطني لسلامة النقل بياناً أوضح فيه تلقيه يوم (الإثنين) الماضي بلاغًا يفيد بوقوع حادثة انقلاب مركبة على طريق عثوان بمنطقة جازان، أسفرت عنها وفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

يشار إلى أن محافظة الداير بمنطقة جازان استيقظت صباح (الإثنين) الماضي على حادثة مروعة لمركبة تقل معلمات أثناء ذهابهن للدوام الرسمي، حيث توفي السائق وأربع معلمات، بينما نقلت معلمتان لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان إحداهما حالتها حرجة.