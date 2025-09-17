أربعة سعوديين يسطعون في أبوظبي بروح الابتكار والإبداع





حصة الهويس.. 3 براءات اختراع في طب الأسنان

غادة الحبيب.. ابتكارات اجتماعية بالذكاء الاصطناعي

حسين الحاجي.. ريادة رقمية تؤثر في العالم العربي

مها العبدالجبار.. ابتكار في العمل المجتمعي

تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، إذ جرى اختيار أربعة مبدعين سعوديين ضمن 40 مبتكراً من مختلف أنحاء العالم العربي. ويقدم المشاركون قصص نجاحهم الملهمة التي تجسد قدرة الشباب العربي على الابتكار وتحقيق أثر إيجابي في مجتمعاتهم، ضمن برنامج متكامل يجمع رواد الأعمال والمبتكرين وقادة التغيير.الطبيبة المتخصصة في تقويم الأسنان حصة عبدالله الهويس حاصلة على شهادة الاختصاص الإكلينيكية والدكتوراه المهنية من مدينة الملك سعود الطبية الجامعية، وسجلت ثلاث براءات اختراع لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ونشرت 4 أبحاث علمية محكّمة. كما حصلت على الميدالية الذهبية في الكويت ومن معرض جنيف للاختراعات عام 2024، لتصبح نموذجاً للابتكار العلمي في المجال الطبي.أسست غادة الحبيب جمعية «دال» غير الربحية التي تركز على تمكين الشباب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وأطلقت مشاريع مثل «داتاثون الإسكان التنموي» لدعم الأسر المحتاجة، وابتكرت حلولاً تقنية لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية. كما حصلت على دعم مالي من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» بقيمة 450 ألف ريال سعودي لإنجاح مشروع «معسكر دال».حسين الحاجي متخصص في ريادة الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية، وقد ساهم في أكثر من 150 برنامجاً لتمكين الشباب. وأسس مبادرة «تقول» للتعليم، وقدم بودكاست من أفضل 10 برامج صوتية على مستوى العالم العربي، كما تعاون مع منصات عربية مرموقة مثل فوربس – العربية وآي تي تكنولوجي رينبو. وحصل على تكريم من مؤسسة «مسك» لدوره المؤثر في تطوير الشباب.الناشطة مها العبدالجبار أطلقت مبادرة «تعزيز الابتكار الاجتماعي» لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة خلال ستة أشهر، ونظمت ست ورش عمل لأكثر من 200 مشارك، بالتعاون مع برامج مثل منتدى مسك العالمي وبرنامج قمة القيادات الواعدة. وكرمتها وزارة الرياضة ومؤسسة بيوست، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.