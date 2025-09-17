حققت وزارة الداخلية جائزة «التواصل الحضاري» في فرع المؤسسات الحكومية عن مبادرة «طريق مكة» وخدمة «فُرجت»، التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في دورتها الخامسة لعام 2025، خلال الحفل الذي أقيم بمقر المركز في مدينة الرياض.

وسلّم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الجائزة لمساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري.

أهداف الجائزة

تهدف الجائزة إلى تعزيز الهوية الوطنية والتواصل الحضاري والقيم الإنسانية، وبناء جسور التواصل مع العالم، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.