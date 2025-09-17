نص تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً أن تكون لمجلس الإدارة صلاحية تحديد المقابل المالي، لحين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي.و أكد القرار الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.و يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.و للمركز في سبيل تحقيق أهدافه دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها القيام بوضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، كما يقوم المركز بتحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، و ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة، و ما يقع للطائرات المدنية والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى.كما يقوم بتحقيقات السلامة لما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى، و ما يقع للقطارات في إقليم المملكة.------قاعدة بيانات للحوادث الجسيمة------يعمل المركز على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء تحقيقات السلامة في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.ومن مهماته تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.و يعمل المركز على إنشاء منصة إلكترونية تربط بين المركز ومن يراه من الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في سرعة تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات وتعزيز مستوى السلامة في وسائل النقل.ومن مهماته إصدار توصيات إرشادية بناء على نتائج تحقيقات السلامة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، و تقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها.