أكّدت المملكة العربية السعودية أنّ ما تقوم به إسرائيل لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل أصبح سلوكاً ممنهجاً يقوم على القتل العشوائي، والحصار الخانق، والتجويع المتعمّد، والتهجير القسري، في خرق صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية.جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في النقاش العاجل بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر؛ الذي جدّد فيه إدانة المملكة بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الآثم والغادر على دولة قطر الشقيقة، عادةً أنه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي اعتادت إسرائيل أن ترتكبها.وشددت المملكة على وقوفها الثابت إلى جانب دولة قطر الشقيقة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، تدين هذا الاعتداء السافر.وأكّد البيان أن هذا الاعتداء لم يستهدف دولة بعينها فحسب، بل يعد اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، وتقويضاً لجهود الوساطة ومساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وتخفيف معاناة المدنيين.وجددت المملكة التأكيد على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس ترفاً، بل ضرورة والتزام، مشددةً على أن حماية حقوق الإنسان وكرامته مبدأ وأولوية، لذلك لا بد من التحرك الدولي الجاد لإيقاف هذا التهور ومساءلة مرتكبيه بعيداً عن ازدواجية المعايير والانتقائية.