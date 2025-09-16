خالد بن سلمان والدبلوماسية الدفاعية السعودية

يظهر وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، كأحد أبرز مهندسي الدبلوماسية الدفاعية في المنطقة. لقاءاته الأخيرة - مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول براد كوبر، ومع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - تؤكد أن وزارة الدفاع السعودية باتت منصة مركزية لإدارة التوازنات الإقليمية وبناء شراكات عسكرية وإستراتيجية تعزز من مكانة المملكة كقوة دفاعية محورية في الشرق الأوسط.

الدبلوماسية الدفاعية

الدبلوماسية الدفاعية التي يقودها وزير الدفاع لا تقتصر على التبادل العسكري أو التمارين المشتركة، بل تمتد إلى استخدام لغة المؤسسة العسكرية في بناء قنوات سياسية. فعبر استعراض محاور التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة من جهة، ومناقشة ملفات الأمن الإقليمي مع إيران من جهة أخرى، يتضح أن وزارة الدفاع أصبحت فاعلاً دبلوماسياً موازياً لوزارة الخارجية في ملفات الأمن والاستقرار.

القوة الدفاعية السعودية

المملكة اليوم لا تقدم نفسها كحليف تابع، بل كقوة دفاعية مكتملة الأركان. إصلاحات وزارة الدفاع، ورفع جاهزية القوات المسلحة، وتوطين الصناعات العسكرية، كلها تشكّل قدرات ردع إستراتيجية تضع السعودية في مرتبة متقدمة إقليمياً. وهذه القوة لا تُعرض في الميدان فقط، بل تُستخدم كأداة ضغط ورسالة طمأنة في آن واحد، وهو جوهر مفهوم «الدبلوماسية الدفاعية».

لقاءات مزدوجة

مع واشنطن: تأكيد على أن التعاون الدفاعي ليس دعماً من طرف واحد، بل شراكة قائمة على المصالح المشتركة، مع بحث مستجدات الساحة الإقليمية في إطار عسكري-إستراتيجي.

مع طهران: فتح قنوات اتصال مباشرة عبر بوابة الأمن القومي، بما يعكس ثقة المملكة في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة من موقع قوة، وبمنهجية إدارة المخاطر لا الانفعال السياسي.

صناعة التوازنات

الأمير خالد بن سلمان يرسّخ معادلة جديدة؛ قوة دفاعية سعودية قادرة على الردع الذاتي، انفتاح دبلوماسي يضع الرياض كجسر توازن بين قوى الشرق والغرب، توظيف لغة الدفاع كأداة سياسية تحافظ على الاستقرار وتؤكد مكانة المملكة كـ«ضامن أمني» في الشرق الأوسط.

الأمير خالد بن سلمان يقود وزارة الدفاع في مسار مزدوج؛ تعزيز القدرات العسكرية داخلياً، وتفعيل الدبلوماسية الدفاعية خارجياً.. هذه المقاربة جعلت من السعودية قوة عسكرية وسياسية-دفاعية يُحسب حسابها في الشرق الأوسط، وقادرة على فرض التوازن وإدارة الملفات الشائكة من موقع متقدم.