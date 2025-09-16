أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية، المحفظة الأسرع نموًا في المملكة، عن توقيع 3 اتفاقيات شراكة إستراتيجية على هامش فعاليات مؤتمر Money20/20 Middle East الذي تستضيفه الرياض، في الفترة من 15 – 17 سبتمبر 2025، وذلك بما يعزز مكانتها في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.

وأبرمت «برق» اتفاقية تعاون مع شركة (iPiD)، الرائدة عالميًا في حلول المدفوعات الرقمية، بهدف تحسين تجربة العملاء وتطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات العابرة للحدود، بما يسهم في تسريع التحويلات المالية وتعزيز موثوقيتها وأمانها، تماشيًا مع التوسع المتزايد في حركة التجارة الدولية.

ومثّل «برق» في مراسم التوقيع مدير إدارة الشراكات الدولية ثامر الحربي، فيما مثّل الشركة الشريكة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا والهند سوراب رانجان.

ووقعت «برق» خلال اليوم الثاني من المؤتمر اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة التعاونية للتأمين، إحدى كبرى شركات التأمين في المملكة، وتركّز الاتفاقية على استكشاف فرص التعاون في الخدمات المالية والتقنية والمنتجات ذات الصلة، مع الاستفادة من الحلول المبتكرة والمتكاملة التي تقدمها «برق» لدعم عملاء «التعاونية» وإثراء التجربة الرقمية في قطاع التأمين.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور مدير مبيعات تأمين الحياة للأفراد حمود البدر، ممثلًا عن «التعاونية»، ومدير عام الشركات معاذ السدحان ممثلًا عن «برق».

كما عقدت برق شراكة إستراتيجية مع Innovative Systems، الرائدة عالميًا في أحد الحلول المحورية بمجال الامتثال. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز برنامج الامتثال لدى «برق» من خلال الاستفادة من تقنيات العقوبات العالمية المتقدمة التي توفرها Innovative Systems، بما يضمن الالتزام باللوائح الدولية الخاصة بالعقوبات مع تقليل المخاطر التشغيلية.

وحضر التوقيع ممثلًا عن شركة برق الرئيس التنفيذي التجاري طلال القحطاني، بينما وقّعت الاتفاقية من جانب شركة Innovative Systems نائب الرئيس التنفيذي ديبورا أوفرديبت.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة برق سعد المهنا، إن هذه الاتفاقيات تأتي من التزام «برق» الراسخ بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وحرصها على بناء شراكات مؤثرة مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة لنمو القطاع المالي في المملكة والمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «برق» المستمرة لتوسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية محليًا ودوليًا، وتقديم حلول مالية رقمية متقدمة، في وقت حققت «برق» أداءً متميزًا خلال عامها الأول، مع وصول عدد مستخدميها إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم من 150 جنسية، وإصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، وتنفيذ أكثر من 500 مليون عملية دفع، مما يعكس التحول السريع للقطاع المالي في المملكة نحو الاقتصاد الرقمي غير النقدي، وتأكيد مكانة «برق» كمزود رائد لحلول المدفوعات الرقمية المبتكرة.